Наши партнеры

Компании Ubisoft® и Lenovo объединили свой опыт в разработке программного и аппаратного обеспечения, чтобы позволить вам приобщиться к одной из самых увлекательных киберспортивных дисциплин с помощью стильных и мощных игровых ПК и мониторов. Компания Lenovo сотрудничает с Ubisoft и предоставляет настольные ПК и мониторы для соревнований по игре Rainbow Six® в рамках чемпионата Siege Pro League и турниров серий Majors. Lenovo и Ubisoft делают все возможное, чтобы подарить сообществу геймеров незабываемую игру с полным эффектом погружения.