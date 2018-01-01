Процессоры Intel® Core™

Процессоры Intel® Core™

Игровой ноутбук Lenovo Legion Y730, игровой компьютер С730 в компактном корпусе Cube или T730 в корпусе Tower (вид спереди)

Строгая внешность,
хищная натура.

Непревзойденная производительность. Современный дизайн, созданный специально для тебя. Настольные ПК Lenovo Legion гарантируют высокую производительность, необходимую для игр.

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Серия игр Rainbow Six® компании Ubisoft
Компании Ubisoft® и Lenovo объединили свой опыт в разработке программного и аппаратного обеспечения, чтобы позволить вам приобщиться к одной из самых увлекательных киберспортивных дисциплин с помощью стильных и мощных игровых ПК и мониторов. Компания Lenovo сотрудничает с Ubisoft и предоставляет настольные ПК и мониторы для соревнований по игре Rainbow Six® в рамках чемпионата Siege Pro League и турниров серий Majors. Lenovo и Ubisoft делают все возможное, чтобы подарить сообществу геймеров незабываемую игру с полным эффектом погружения.

Продукты

Все ноутбуки Legion
15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Y530

Y530

15-дюймовый игровой ноутбук, оснащенный всеми ключевыми компонентами, необходимыми современным геймерам, включая процессор Intel® Core™ 8-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA® GeForce®. Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения с поддержкой технологии vPro™ (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 Pro15,6-дюймовый дисплей стандарта FHD с разрешением 1920 × 1080 и частотой 144 Гц (в максимальной комплектации) Клавиатура с белой светодиодной подсветкой Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (в максимальной комплектации) 365 x 260 x 24,2 мм 2,3 кг
15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Y730

Y730 (15)

15-дюймовый игровой ноутбук с процессором Intel® Core™ 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce®, разгоняемой памятью (опционально) и настраиваемой RGB-подсветкой. Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения с поддержкой технологии vPro™ (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProДисплей 15,6 дюймов стандарта FHD с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц (в максимальной комплектации), опционально — технология G-SYNC™ Клавиатура Corsair® CUE с RGB-подсветкой Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (в максимальной комплектации) 362 x 267 x 19,95 мм 2,2 кг
17-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Y730

Y730 (17)

17-дюймовый игровой ноутбук с процессором Intel® Core™ 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce®, разгоняемой памятью (опционально) и настраиваемой RGB-подсветкой. Процессор Intel® Core™ i7 8-го поколения с поддержкой технологии vPro™ (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProДисплей 17 дюймов стандарта FHD с разрешением 1920 x 1080 и частотой 144 Гц (в максимальной комплектации), опционально — технология G-SYNC™ Клавиатура Corsair® CUE с RGB-подсветкой Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (в максимальной комплектации) 413 x 305 x 21,95 мм 2,9 кг
Все компьютеры Legion в корпусе Tower
Игровой компьютер Lenovo Legion T30 в корпусе Tower

T730

Игровой компьютер в компактном корпусе, оснащенный процессором Intel® Core™ K 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® или AMD Radeon™, разгоняемой памятью (опционально), RGB-подсветкой и прозрачной верхней панелью. Процессор Intel® Core™ i7-8700К 8-го поколения (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProRGB-подсветка NVIDIA® GeForce® GT 1060 6 ГБ (в максимальной комплектации) 184,5 x 408 x 363 мм 12 кг
Игровой компьютер Lenovo Legion T530 в корпусе Tower, оснащенный процессором Intel

T530 (Intel)

Игровой компьютер в корпусе Tower со стильной красной подсветкой, оснащенный процессором Gen Intel® Core™ 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® или AMD Radeon™. Процессор Intel® Core™ i7-8700 8-го поколения (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProКрасная подсветка NVIDIA® GeForce® GT 1060 6 ГБ (в максимальной комплектации) 184,5 x 408 x 363 мм 11 кг
Игровой компьютер Lenovo Legion T530 в корпусе Tower, оснащенный процессором AMD

T530 (AMD)

Игровой компьютер в корпусе Tower со стильной красной подсветкой, оснащенный процессором AMD Ryzen™, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® или AMD Radeon™. AMD Ryzen™ 7 2700X (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProКрасная подсветка NVIDIA® GeForce® GT 1060 6 ГБ (в максимальной комплектации) 184,5 x 408 x 363 мм 11 кг
Все компьютеры Legion в компактном корпусе Cube
Игровой компьютер Lenovo Legion C530 в компактном корпусе Cube

C530

Игровой компьютер в компактном корпусе Cube со стильной красной подсветкой и прозрачной верхней панелью, оснащенный процессором Gen Intel® Core™ 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® или AMD Radeon™. Процессор Intel® Core™ i7-8700 8-го поколения (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProКрасная подсветка NVIDIA® GeForce® GT 1060 6 ГБ (в максимальной комплектации) 231 x 332 x 242 мм 9 кг
Игровой компьютер Lenovo Legion С730 в компактном корпусе Cube

C730

Игровой компьютер в компактном корпусе, оснащенный процессором Intel® Core™ K 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® или AMD Radeon™, разгоняемой памятью (опциональной), RGB-подсветкой и прозрачной верхней панелью (в максимальной комплектации). Процессор Intel® Core™ i7-8700К 8-го поколения (в максимальной комплектации) Windows 10 Домашняя или
Windows 10 ProRGB-подсветка NVIDIA® GeForce® GT 1060 6 ГБ (в максимальной комплектации) 231 x 332 x 242 мм 9 кг
Сообщество пользователей Legion
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Игровой ноутбук Lenovo Legion Y530, вид спереди ¾ с закрытой крышкой
Legion на E3 2018
Восемь потрясающих моделей настольных ПК из серии Lenovo Legion были представлены на E3 — самом важном международном мероприятии, посвященном компьютерным играм и сопутствующим продуктам, которое проводится в Лос-Анжелесе, штат Калифорния.
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Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside и Intel Optane являются товарными знаками корпорации Intel или ее подразделений в США и/или других странах.

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